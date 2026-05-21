Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:35

Город

Сервис "Моспитомец" объединил все городские приюты для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Моспитомец" на mos.ru объединил все 13 городских приютов Москвы и собрал более тысячи анкет питомцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его функции были продемонстрированы на Форуме гуманного отношения к животным, который недавно прошел в Москве. Там собрались представители власти, зообизнеса и организаций, помогающих четвероногим друзьям.

На форуме стало известно, что Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и еще семь регионов стали лучшими в работе с бездомными животными. Участники смотрели на то, как они регулируют эту ситуацию.

В высокий рейтинг столицы внес вклад и "Моспитомец". Все подопечные приютов из его каталога здоровы, привиты и чипированы.

Руководитель проекта "Моспитомец" Марина Максимова в ходе панельной дискуссии "Дружественная среда для питомцев и их владельцев" подчеркнула, что все животные в каталоге полностью готовы к переезду в новый дом. Сервис формирует подходящие условия для поиска питомца. Например, там есть фильтры, которые позволяют подобрать его исходя из своих запросов.

После выбора вида, окраса, шерсти и возраста программа предложит подходящие анкеты. Останется только записаться в приют для знакомства с питомцем. После этого с потенциальным хозяином свяжется один из сотрудников, который поможет подобрать дату и время посещения.

При посещении приюта можно будет взаимодействовать с животным и сделать окончательный выбор. В этом случае необходимо подписать договор ответственного содержания. На это, как правило, дают три дня.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что в анкетах также есть описание характера каждого питомца и его фотографии. Кроме того, сервис собрал советы по уходу за животным и подготовке к его переезду.

В сервисе также есть раздел "Волонтерство" для тех, кто хочет помогать приютам. Там можно узнать, что лучше привозить с собой и когда посещать животных. А благотворительный сервис на mos.ru позволяет сделать пожертвование.

Кроме того, на форуме обсуждался и новый проект "Школа ответственного хозяина", который рассказывает о жизни с четвероногим другом в городе. Советы дают кинологи, ветеринарные врачи, фелинологи, а также волонтеры.

Основными темами программы стали меры для гуманного обращения с животными. Эксперты обменивались лучшими практиками, обсуждали законодательство. Поднимались и вопросы регистрации и учета домашних питомцев, формирования комфортной для них инфраструктуры, помощи приютам.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Мероприятия пройдут летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец".

В Москве откроют около 1,5 тыс пунктов вакцинации животных

Читайте также


животныегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика