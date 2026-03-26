"Активные граждане" выберут места для выставок-пристройств собак и кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стало доступно голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия состоятся летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец". У посетителей будет не только возможность получше узнать этих питомцев, но и получить советы от волонтеров и специалистов. Например, им расскажут о подготовке к появлению четвероногого друга в доме и об уходе за ним.

Всего в голосовании предложено восемь площадок по всей Москве. Выбрать можно только три. Среди них:



площадка у павильона № 5 на ВДНХ;

площадка рядом со сценой в музее-усадьбе "Люблино";

площадка кинологического стадиона в парке "Сокольники;

площадь с ротондой в Таганском парке;

площадка рядом с беседкой в парке "Ходынское поле";

ротонда в глубине парка 50-летия Октября;

главная сцена в парке "Фили";

музыкальная беседка в Измайловском парке.

Дополнительную информацию можно найти в разделе "Подробнее". Принять решение помогут фотографии места и описание маршрута от ближайших станций метро.

В голосовании также есть вопрос об осведомленности горожан о таких событиях. Москвичам предлагается рассказать, знали ли они раньше о подобных выставках.

Поучаствовать в опросе могут все пользователи, у которых есть полная или стандартная учетная запись на портале mos.ru. После голосования они получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на товары и услуги партнеров, а также направить в благотворительные фонды и некоммерческие организации, которые в том числе помогают бездомным животным.

Ранее сообщалось, что в столице этой зимой хозяев обрели 811 питомцев. Среди них – 214 кошек и 597 собак. Например, семью нашла кошка Молния из приюта "Зоорассвет". Будущие владельцы узнали о сервисе "Моспитомец" в интернете, после чего приехали в приют, где приметили любознательную и активную кошку.

