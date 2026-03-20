Новости

Новости

20 марта, 09:51

Город

Более 800 кошек и собак из московских приютов обрели дом этой зимой

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве 811 питомцев из приютов обрели свой дом этой зимой. Среди них – 214 кошек и 597 собак, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новую семью обрели питомцы из приютов "Искра", "Красная сосна", "Зоорассвет" и других. С выбором животного жителям столицы помогает сервис "Моспитомец".

Например, с помощью него свою семью этой зимой обрела кошка Молния из приюта "Зоорассвет". Будущие владельцы узнали о сервисе в интернете, а затем приехали в приют, где приметили любознательную и активную кошку. По словам хозяев, она быстро освоилась в новом доме.

Новый дом обрел и котенок Черныш из приюта "Искра" Северо-Восточного административного округа. Он оказался на улице в сильные морозы в возрасте около трех месяцев. Котенок перенес вирусное заболевание. Оно дало осложнение на глаза, но не лишило животного зрения.

В феврале Черныш обрел семью. Его забрал мужчина, который ранее уже взял из приюта двух кошек.

В свою очередь, из приюта "Красная сосна" этой зимой забрали пса по кличке Тагир. Сотрудники приюта провели с ним особую работу для социализации. Благодаря этому Тагир стал спокойнее и научился взаимодействовать с окружающими.

Другой питомец – пес Мэтью. Он попал в приют Западного административного округа и тяжело переносил холод. По словам сотрудников, Мэтью был пугливым и тяжело привыкал к новым условиям. Спустя время для него нашелся заботливый хозяин.

Ранее заслуженный артист России, первый заместитель худруководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сделал личное пожертвование в поддержку бездомных животных через сервис "Моспитомец".

Этот жест был приурочен к Национальному дню кошек, который отмечался 1 марта. Все средства были равномерно распределены между 13 благотворительными инициативами в категории "Животные", представленными на mos.ru.

