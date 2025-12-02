Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи благодаря сервису "Моспитомец" могут взять животное из приюта и помочь четвероногим друзьям, оказавшимся на улице, попасть туда. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в День дворняги, отмечаемый 2 декабря, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в городе работают 13 приютов, в которых содержатся более 15 тысяч собак и кошек. Бездомные животные попадают в учреждения после отлова. Для вызова таких городских служб москвичи могут обратиться в управу района, где был найден четвероногий друг в беде, и оставить заявку на отлов в устном или письменном виде.

После этого по указанному адресу специалист гуманно поймает животное и транспортирует его в один из городских приютов. При желании неравнодушный горожанин, оставивший заявку, может связаться с ловцом и узнать, в какое именно учреждение отвезли питомца.

Распределение в приюты зависит от места отлова. Например, в центре города, на северо-западе и в Зеленограде поимкой бездомных животных занимается ГБУ "Доринвест", к которому относятся приюты "Зеленоград" и "Зоорассвет".

Бездомных кошек и собак после поступления в учреждение помещают в карантин, который длится от двух недель до месяца. Там они проходят медицинское обследование, необходимое лечение, вакцинацию и стерилизацию. Также на этом этапе животные получают чип и кличку.

После карантина кошек переселяют в специальные домики, а собак – в вольеры. С момента поступления в приют о животных заботятся специалисты по уходу и социализации. После карантина им помогают волонтеры.

Когда животное проходит период адаптации и начинает доверять людям, можно начинать искать ему хозяев. При этом оно может проживать в приюте бессрочно, пока не найдут владельца.

Москвичи могут познакомиться с питомцем и подарить ему дом как в дни работы учреждений, так и благодаря сервису "Моспитомец".

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что на портале есть каталог из более тысячи анкет животных. Сортировать питомцев можно по специальным фильтрам (возраст, размер, пол, окрас, тип шерсти).

Ранее на mos.ru были расширены возможности сервиса "Моспитомец". Там появились десятки инструкций, которые необходимы будущим хозяевам животных, пошаговый план подготовки квартиры к приезду четвероногого друга и список документов, нужных для оформления новому члену семьи.

Также в сервис добавили инструкции по уходу и список ветеринарных процедур, на которые важно записаться. В "Моспитомце" есть целый раздел, где указана информация о 24 государственных клиниках.