На mos.ru расширили возможности сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На mos.ru были расширены возможности сервиса "Моспитомец". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в сервисе появились десятки инструкций, которые необходимы будущим хозяевам. Там можно найти пошаговый план, в котором описано, как подготовить жилье для встречи питомца, какие документы нужно оформить, как помочь четвероногому другу адаптироваться к новым условиям. Также там есть инструкции по уходу и список ветеринарных процедур, на которые важно записаться.

Есть отдельный раздел, в котором подробно рассказано об услугах 24 государственных ветеринарных клиник. Врачи там лечат не только кошек и собак, но и экзотических животных. В разделе можно узнать, как записаться к врачу или получить помощь на дому. Кроме того, там есть карта клиник для того, чтобы хозяева выбирали ближайшие к дому.

В еще одном разделе появилась информация о необходимых гигиенических процедурах. Там можно узнать о записи на груминг.

Также все желающие могут стать волонтерами в городских приютах. Информация об этом содержится в разделе "Помощь бездомным животным". Поддержать приюты москвичи могут и внеся пожертвования через благотворительный сервис на mos.ru. Перейти в него можно из раздела.

Сервис "Моспитомец" недавно появился на mos.ru, там представлено свыше тысячи анкет животных из 13 приютов. У пользователей есть возможность применить фильтры по типу питомца, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу.

Здесь же можно пройти тест, чтобы узнать свои предпочтения. На странице каждого животного приведены его фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта.

