В Австрии собака пробежала 12 километров из-за взрыва петарды

Фото: nordkurier.de

В австрийском городе Энс собака породы салюки пробежала 12 километров из-за взрыва петарды. Об этом сообщает телеканал ORF.

Выяснилось, что собака, испугавшись взрыва петарды, перепрыгнула через садовый забор дома, в котором жила с хозяйкой, а после побежала по мосту через Дунай и выбежала на автодорогу B3. Затем животное направилось в сторону Линца, преодолев по итогу 12 километров.

В период поисковой операции правоохранителям приходилось несколько раз замедлять движение транспорта по трассе, чтобы водители не задавили животное. Спустя 4 часа правоохранители нашли собаку и доставили ее в участок, откуда животное забрала хозяйка.

Ранее чихуахуа, пропавшая в 2020 году в американском штате Миссисипи, была обнаружена живой во Флориде, в сотнях километров от дома. По данным СМИ, шестилетняя Пенни сбежала со двора. Ее местонахождение оставалось неизвестным.

Позднее чихуахуа заметила на улицах города ДеЛенд местная жительница Бриана Райдаут. Женщина пыталась найти хозяев питомца самостоятельно, но это не помогло. Тогда она отвезла собаку в приют округа Волусия, где при проверке у животного обнаружили микрочип с данными владельцев.

