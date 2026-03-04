Число погибших в Иране от ударов США и Израиля увеличилось до 940 человек

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля увеличилось до 940 человек. Об этом телеканалу SNN сообщил официальный представитель Иранского общества "Красного Полумесяца" Моджтаба Халиди.

По его словам, от атак пострадали 174 района страны. В некоторых местах все еще идут поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.