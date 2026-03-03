Эксперт Хайцеэр назвал признаки сомнительной сделки с продажей автомобиля

"Схема Долиной" добралась до авторынка: бывшие владельцы машин пытаются оспорить сделки в суде, объясняя продажу влиянием мошенников, сообщили СМИ. Что должно насторожить в сделке купли-продажи и как распознать аферистов, расскажет Москва 24.

Распространенная история?

Житель Санкт-Петербурга попытался вернуть себе проданный автомобиль по так называемой схеме Долиной, но получил отказ. Об этом сообщил телеканал Москва 24 со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

По ее словам, мужчине по имени Сергей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили, что он помогает предотвратить преступление. Поверив, петербуржец срочно продал свою иномарку по заниженной цене, а вырученные деньги перевел на "безопасные счета". Когда обман вскрылся, он попытался вернуть автомобиль.

"Суд отметил, что дееспособный гражданин должен самостоятельно нести ответственность за последствия своих действий в гражданском обороте. При таких обстоятельствах суд Сергею отказал, и машина остается у покупателя", – пояснила Лебедева.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев предупредил в беседе с Москвой 24, что доказать факт обмана в подобных ситуациях сложно.





Лев Воропаев автоюрист Пока не поголовно все суды встают на защиту прав и законных интересов покупателей. Пока нет однозначного разъяснения Верховного суда. Это обычно происходит либо в обзоре, либо в постановлении пленума. Тем не менее все больше и больше судов все-таки встают на сторону добросовестных покупателей такого имущества.

При этом подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов отметил в разговоре с телеканалом Москва 24, что перед преступлением аферисты стараются собрать максимум информации о пострадавшем.

"Даже бывают случаи, когда они рядом с жертвой берут и ставят в его окружение, внедряют своего человека, который тоже может быть жертвой мошенников", – добавил специалист.

Случаи применения подобной мошеннической схемы фиксировались на авторынке не единожды. Ранее СМИ рассказали о жительнице Екатеринбурга Марии, которая купила корейский автомобиль 2019 года выпуска через сайт объявлений. Проверки продавцов не выявили никаких нарушений: машину поставили на учет в ГИБДД и оформили страховку. Однако позже выяснилось, что автомобиль находится в розыске по заявлению бывшего владельца, который продал машину и получил деньги, а затем сказал, что стал жертвой мошенников. В рамках расследования уголовного дела у Марии изъяли авто и передали прежнему собственнику.

Также журналисты рассказывали о жителе Москвы, который купил у пожилой женщины немецкий внедорожник за 1,8 миллиона рублей. По данным СМИ, машина была чиста с юридической точки зрения, а продавец показалась пострадавшему "милой и адекватной". Когда спустя время мужчина решил продать авто, к нему приехала полиция: пенсионерка также рассказала, что продала имущество под давлением аферистов. В итоге машину изъяли, а покупателя признали недобросовестным.



Термин "схема Долиной" появился после того, как в 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что стала жертвой мошенников. Изначально суд встал на сторону артистки, признав сделку недействительной и вернув ей жилье. Покупательница в лице Полины Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций, оставив недвижимость за новой владелицей.



"Чудес не бывает"

Любая просьба куда-либо перевести деньги во время сделки купли-продажи машины сама по себе выглядит сомнительно, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.

"Журналисты, юристы, правоохранительные органы кричат: не доверяйте таким предложениям, не откликайтесь на них, не вступайте во взаимодействие. Попытка заставить перевести деньги – сигнал о возможном мошенничестве", – сказал он.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Второе, что должно насторожить, – кто является собственником автомобиля. Если говорят, что машину продает "старушка – божий одуванчик", это повод задуматься. Как и в случае с квартирой, потом могут выясниться обстоятельства, что продавец находился в невменяемом состоянии и не отдавал отчета своим действиям.

При продаже дорогостоящего имущества должна быть медицинская экспертиза, подтверждающая вменяемость продавца, обратил внимание Хайцеэр. Кроме того, сделку необходимо фиксировать юристам. Если продавцы от всего этого отказываются – не стоит совершать покупку, добавил эксперт.

"Совокупность факторов тоже должна вызывать вопросы: например, хорошая машина с небольшим пробегом, по очень привлекательной цене. Чудес не бывает. Хорошие автомобили продаются за адекватные деньги. Даже если уверяют, что это уникальный случай и так бывает раз в жизни, нужно знать: такая машина с большой долей вероятности будет продана за секунду, не на открытом рынке, а внутри узкого круга друзей и знакомых", – обратил внимание специалист.

Некоторые люди восприимчивы в силу своего характера и психики, чем пользуются преступники. Поэтому главное оружие во время сделки – критическое мышление и умение вовремя остановиться, резюмировал Хайцеэр.

В свою очередь, автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что для безопасности нужно грамотно составить договор купли-продажи. Это может быть как бумажная версия, так и электронная через "Госуслуги".

"Я советую клиентам обязательно прописывать в документе все недочеты автомобиля: например, плохо работает коробка передач, двигатель и так далее. Это нужно, чтобы потом покупатель не мог сказать: "Вы ввели меня в заблуждение, не рассказали о неисправностях, а через день машина сломалась, я хочу вернуть ее и забрать деньги", – рекомендовал специалист.

Если все дефекты перечислены в договоре, оспорить сделку будет невозможно, добавил он.





Дмитрий Славнов автоюрист Еще один момент: в течение 10 дней после продажи новый собственник обязан поставить машину на учет. Если он этого не сделает, автомобиль могут внести в реестр с запретом регистрационных действий, и полученные новым владельцем штрафы придется платить продавцу.

Чтобы этого избежать, по истечении 10 дней продавец может принудительно снять автомобиль с учета: для этого нужны паспорт и договор купли-продажи. С этими документами необходимо записаться в регистрационное подразделение ГАИ (удобно через "Госуслуги"), показать документы и объяснить, что новый владелец не поставил машину на учет, заключил Славнов.

