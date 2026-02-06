Форма поиска по сайту

06 февраля, 19:17

Транспорт
В Национальном автомобильном союзе предложили ужесточить правила техосмотра

Борьба с формальным контролем: как может измениться техосмотр в 2026 году

В МВД предложили ужесточить контроль за проведением техосмотров. Повлияют ли эти меры на безопасность дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Выявит серые схемы?

Фото: depositphotos/kalinovsky​

В России могут измениться правила проведения техосмотра автомобилей. Согласно инициативе МВД РФ, новые правила могут начать действовать с 1 сентября 2026 года.

По данным СМИ, в настоящее время готовится заключение на документ, после чего его внесут в правительство. Основные изменения направлены на борьбу с недобросовестными операторами: их смогут отключать от Единой автоматизированной системы техосмотра без согласования с Российским союзом автостраховщиков (РСА). По задумке авторов нововведений, это поможет быстрее пресекать аферы с недействительными диагностическими картами.

Кроме того, операторы техосмотра получат доступ к федеральной государственной информационной системе "Такси". Это позволит выявлять занятые в пассажирских перевозках автомобили, которые уклоняются от обязательного полугодового осмотра.

В то же время меры предполагают упрощение процедуры. В частности, вместо бумажного паспорта транспортного средства (ПТС) или свидетельства о регистрации паспортного средства (СТС) можно будет предъявлять официальную электронную выписку из специального реестра с расширенным перечнем сведений об автомобиле.

Ранее в РСА предложили внедрить автоматическую проверку техосмотра через камеры фотовидеофиксации. По мнению директора по защите активов союза Сергея Ефремова, технически реализовать инициативу несложно, поскольку необходимые системы уже находятся в ведении МВД. Идею поддержал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов, назвав ее логичным решением.

"Для галочки"

Фото: depositphotos/Tadeas​

На сегодняшний день прохождение техосмотра скорее превратилось в формальность. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"На деле это стало лишь обязательным шагом для оформления купли-продажи и допуска к работе коммерческого транспорта. В процессе специалист, формально находясь под камерой, часто занят совсем не проверкой автомобиля, в то время как машина просто "отбывает" положенное время в пункте", – сказал эксперт.

По его словам, в результате владельцу выдается документ, который лишь создает видимость технической исправности машины.

Фактически ключевые параметры безопасности, такие как состояние тормозной системы, могут не проверяться вовсе. Даже на заведомо неисправный автомобиль можно получить диагностическую карту. Главное для таких пунктов – чтобы на фотографиях все выглядело корректно. Если же какие-то показатели не соответствуют норме и хозяин авто хочет это скрыть, в дело нередко вступает коррупция, "решающая" проблему.
Антон Шапарин
вице-президент НАС

Кроме того, распространена практика оформления диагностических карт с помощью фотошопа, а также работа "однодневных" аккредитованных пунктов, которые массово выдают документы и быстро закрываются, подчеркнул специалист.

"Государство по-прежнему не взяло под жесткий контроль эту сферу, переложив ее на РСА. В результате система не выполняет главной функции – не отсеивает с дорог технически неисправные автомобили, а фактически легализует любой транспорт", – пояснил Шапарин.

Поправки, позволяющие отключать нарушивших правила операторов техосмотра без согласия РСА, вряд ли радикально улучшат ситуацию, убежден эксперт.

"Для реальных перемен необходимо передать контроль над системой государству – например, Федеральной службе по аккредитации, – чтобы действовать жестко и оперативно. Пока же, если один недобросовестный пункт закроют, на его месте может быстро открыться другой", – отметил эксперт.

Проблемы, связанные с качеством проведения ТО, негативно сказываются на безопасности дорожного движения, предупредил он.

"Ежегодно с необходимостью прохождения техосмотра сталкиваются миллионы автовладельцев: например, около 6 миллионов легковых автомобилей, меняющих собственника. Примерно столько же грузовиков и около 1 миллиона такси – то есть в общей сложности 12–13 миллионов транспортных средств из общего парка в 60 миллионов. Это означает, что значительное количество потенциально опасных автомобилей продолжает выезжать на дороги", – добавил Шапарин.

В свою очередь, автоэксперт Константин Лигачев в беседе с Москвой 24 оценил нововведения МВД как правильные.

"Если контроль станет более прямым и оперативным, это позволит быстрее исключать недобросовестные пункты осмотра. Мера направлена на борьбу с фальшивыми диагностическими картами, когда машину проверяют "для галочки" или не делают это вовсе. Предложенная идея поможет минимизировать коррупцию, хотя искоренить ее полностью, конечно, не удастся – мошенники всегда ищут новые лазейки", – объяснил специалист.

Интеграцию с системой "Такси" Лигачев также назвал логичным шагом.

"Сейчас такси обязаны проходить техосмотр ежегодно, и такая привязка позволит автоматически отслеживать просроченные диагностические карты. Это повысит безопасность пассажиров, так как обеспечит хотя бы минимальный контроль за техническим состоянием машин. Для легальных перевозчиков это создаст дополнительные гарантии, а нелегальных – выявит", – добавил он.

Однако упрощение процедуры за счет предоставления выписки из электронного реестра вместо оригинала СТС и ПТС вызывало у него вопросы.

С одной стороны, это удобно: все данные есть в базе, и лишние документы не нужны. С другой – начинается практическая нестыковка: на техосмотр автомобиль должен приехать своим ходом, а для этого по правилам дорожного движения необходимо иметь при себе СТС. Если его не требуется предоставлять, то как подтвердить законность нахождения машины на дороге по пути в пункт техосмотра?
Константин Лигачев
автоэксперт

Эксперт предположил, что нововведение будет полезно в двух основных ситуациях: для вновь ввезенных автомобилей, у которых еще нет СТС, и для тех, кто по каким-то объективным причинам приехал без документа.

"Нововведения окажут положительное, но умеренное влияние на безопасность. Реформы, направленные на очистку системы техосмотра, позволят лучше отсеивать явный автохлам, особенно в сфере такси и коммерческих перевозок. Это может снизить аварийность из-за технических неисправностей", – добавил он.

Таким образом, это шаг в правильном направлении, но нововведения не решат всех системных проблем техосмотра, заключил Лигачев.

Зудакова Татьяна

транспорт

