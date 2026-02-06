В Национальном автомобильном союзе предложили ужесточить правила техосмотра

В МВД предложили ужесточить контроль за проведением техосмотров. Повлияют ли эти меры на безопасность дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Выявит серые схемы?

В России могут измениться правила проведения техосмотра автомобилей. Согласно инициативе МВД РФ, новые правила могут начать действовать с 1 сентября 2026 года.

По данным СМИ, в настоящее время готовится заключение на документ, после чего его внесут в правительство. Основные изменения направлены на борьбу с недобросовестными операторами: их смогут отключать от Единой автоматизированной системы техосмотра без согласования с Российским союзом автостраховщиков (РСА). По задумке авторов нововведений, это поможет быстрее пресекать аферы с недействительными диагностическими картами.

Кроме того, операторы техосмотра получат доступ к федеральной государственной информационной системе "Такси". Это позволит выявлять занятые в пассажирских перевозках автомобили, которые уклоняются от обязательного полугодового осмотра.

В то же время меры предполагают упрощение процедуры. В частности, вместо бумажного паспорта транспортного средства (ПТС) или свидетельства о регистрации паспортного средства (СТС) можно будет предъявлять официальную электронную выписку из специального реестра с расширенным перечнем сведений об автомобиле.

Ранее в РСА предложили внедрить автоматическую проверку техосмотра через камеры фотовидеофиксации. По мнению директора по защите активов союза Сергея Ефремова, технически реализовать инициативу несложно, поскольку необходимые системы уже находятся в ведении МВД. Идею поддержал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов, назвав ее логичным решением.

"Для галочки"

На сегодняшний день прохождение техосмотра скорее превратилось в формальность. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"На деле это стало лишь обязательным шагом для оформления купли-продажи и допуска к работе коммерческого транспорта. В процессе специалист, формально находясь под камерой, часто занят совсем не проверкой автомобиля, в то время как машина просто "отбывает" положенное время в пункте", – сказал эксперт.

По его словам, в результате владельцу выдается документ, который лишь создает видимость технической исправности машины.





Антон Шапарин вице-президент НАС Фактически ключевые параметры безопасности, такие как состояние тормозной системы, могут не проверяться вовсе. Даже на заведомо неисправный автомобиль можно получить диагностическую карту. Главное для таких пунктов – чтобы на фотографиях все выглядело корректно. Если же какие-то показатели не соответствуют норме и хозяин авто хочет это скрыть, в дело нередко вступает коррупция, "решающая" проблему.

Кроме того, распространена практика оформления диагностических карт с помощью фотошопа, а также работа "однодневных" аккредитованных пунктов, которые массово выдают документы и быстро закрываются, подчеркнул специалист.

"Государство по-прежнему не взяло под жесткий контроль эту сферу, переложив ее на РСА. В результате система не выполняет главной функции – не отсеивает с дорог технически неисправные автомобили, а фактически легализует любой транспорт", – пояснил Шапарин.

Поправки, позволяющие отключать нарушивших правила операторов техосмотра без согласия РСА, вряд ли радикально улучшат ситуацию, убежден эксперт.

"Для реальных перемен необходимо передать контроль над системой государству – например, Федеральной службе по аккредитации, – чтобы действовать жестко и оперативно. Пока же, если один недобросовестный пункт закроют, на его месте может быстро открыться другой", – отметил эксперт.

Проблемы, связанные с качеством проведения ТО, негативно сказываются на безопасности дорожного движения, предупредил он.

"Ежегодно с необходимостью прохождения техосмотра сталкиваются миллионы автовладельцев: например, около 6 миллионов легковых автомобилей, меняющих собственника. Примерно столько же грузовиков и около 1 миллиона такси – то есть в общей сложности 12–13 миллионов транспортных средств из общего парка в 60 миллионов. Это означает, что значительное количество потенциально опасных автомобилей продолжает выезжать на дороги", – добавил Шапарин.

В свою очередь, автоэксперт Константин Лигачев в беседе с Москвой 24 оценил нововведения МВД как правильные.

"Если контроль станет более прямым и оперативным, это позволит быстрее исключать недобросовестные пункты осмотра. Мера направлена на борьбу с фальшивыми диагностическими картами, когда машину проверяют "для галочки" или не делают это вовсе. Предложенная идея поможет минимизировать коррупцию, хотя искоренить ее полностью, конечно, не удастся – мошенники всегда ищут новые лазейки", – объяснил специалист.

Интеграцию с системой "Такси" Лигачев также назвал логичным шагом.

"Сейчас такси обязаны проходить техосмотр ежегодно, и такая привязка позволит автоматически отслеживать просроченные диагностические карты. Это повысит безопасность пассажиров, так как обеспечит хотя бы минимальный контроль за техническим состоянием машин. Для легальных перевозчиков это создаст дополнительные гарантии, а нелегальных – выявит", – добавил он.

Однако упрощение процедуры за счет предоставления выписки из электронного реестра вместо оригинала СТС и ПТС вызывало у него вопросы.





Константин Лигачев автоэксперт С одной стороны, это удобно: все данные есть в базе, и лишние документы не нужны. С другой – начинается практическая нестыковка: на техосмотр автомобиль должен приехать своим ходом, а для этого по правилам дорожного движения необходимо иметь при себе СТС. Если его не требуется предоставлять, то как подтвердить законность нахождения машины на дороге по пути в пункт техосмотра?

Эксперт предположил, что нововведение будет полезно в двух основных ситуациях: для вновь ввезенных автомобилей, у которых еще нет СТС, и для тех, кто по каким-то объективным причинам приехал без документа.

"Нововведения окажут положительное, но умеренное влияние на безопасность. Реформы, направленные на очистку системы техосмотра, позволят лучше отсеивать явный автохлам, особенно в сфере такси и коммерческих перевозок. Это может снизить аварийность из-за технических неисправностей", – добавил он.

Таким образом, это шаг в правильном направлении, но нововведения не решат всех системных проблем техосмотра, заключил Лигачев.

