Эксперт Сулим объяснила тренд на бани интересом к "заземлению"

В России появилось новое движение – банные гурманы. Они путешествуют по стране, чтобы получить новые ощущения от парения. По словам экспертов, это объясняется не только желанием оздоровить тело, но и глубоко погрузиться в русские традиции. Чем полезен тренд на высокие температуры и кому они противопоказаны, разбиралась Москва 24.

Возвращение русских традиций

Малый бизнес зафиксировал рост популярности одной из главных русских традиций – многие россияне начали посещать бани, сообщили СМИ. Например, за прошедший год спрос на услуги банщиков вырос более чем в 1,5 раза, при этом продажа кедровых бочек увеличилась почти на 50%.

Эксперты утверждают, что спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает попариться и расслабиться. Президент Банного союза Иван Бояринцев отметил в разговоре с телеканалом Москва 24, что в стране вовсе появились банные гурманы.





Люди ездят по различным баням страны и в каждом месте получают что-то новое. Это тренд сегодняшнего дня. И если раньше путешествовали, чтобы увидеть красоты и сходить на экскурсии, то теперь и для посещения бани.

Иван Бояринцев президент Банного союза Люди ездят по различным баням страны и в каждом месте получают что-то новое. Это тренд сегодняшнего дня. И если раньше путешествовали, чтобы увидеть красоты и сходить на экскурсии, то теперь и для посещения бани.

Такой тренд распространяется и среди молодежи: зумеры сменили бары на бани, превратив их в места для общения без употребления спиртного. Как отметил Bloomberg, тенденция распространена по миру: инвесторы активно вкладываются в термальные комплексы и клубы с саунами в США, Европе и других странах. Такой бизнес обладает высокой маржинальностью (до 60%).

Популярность бань психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 объяснила в том числе и трендом на здоровый образ жизни.

"Современная молодежь, в частности зумеры, в целом активно поддерживает тенденцию на ЗОЖ и всю ее атрибутику. Баня же все чаще преподносится как элемент именно такого современного, здорового и даже модного образа жизни. Здесь переплетается и мейнстрим, и осознанное желание сохранять здоровье", – отметила она.

Эксперт также подтвердила, что посещение парной влияет на психику через расслабление.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Активация парасимпатической нервной системы приводит к успокоению, к тому самому "заземлению" – возвращению внимания к телу и фокусу на настоящем моменте. Это позволяет здесь и сейчас отвлечься от тревог о будущем. Нервная система расслабляется, человек успокаивается, становится более осознанным, концентрируется на ощущениях и понимает, что совершает полезное для здоровья действие.

Таким образом, возникает синергетический эффект: психика приходит в равновесие, тело глубоко расслабляется, а физиологическая польза процедуры укрепляет общее состояние здоровья, указала Сулим.

Правила парения

Профессиональный банщик, банный эксперт Сергей Беляев отметил, что процесс парения синтезирует гормоны счастья – эндорфинов и серотонина, что и заставляет хотеть повторить процедуру снова и снова. Главное – ее правильно организовать.

"В русской паровой бане должно быть от 70 до 80 градусов, не выше, а также наличие хорошей печки. Помимо этого, нужно правильно париться, в частности занять правильное положение лежа. Под голову нужно поместить хороший подголовник, а под колени – валик. Если лежать на животе, валик должен находиться под подъемами ног. Все это помогает расслабить мышцы и нормализовать дыхание", – объяснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Также в бане распространена ароматерапия с применением трав, которые помещают на самый верх парилки.





Сергей Беляев профессиональный банщик, банный эксперт В сухих травах есть фитонциды – полезные растительные элементы, которые человек получает, вдыхая через нос. Часто используют, например, мяту, полынь и ромашку.

Однако положительный эффект от такой процедуры может быть не всегда – в частности, при аллегории на определенные травы, предупредил банщик.

Также Беляев отметил важность доступа кислорода в парилку: в противном случае после процедуры может заболеть голова.

"Что касается времени нахождения в бане, лично я провожу там не менее 2,5 часа, что является оптимальным вариантом. Это позволяет сделать 3–5 заходов, в перерывах отдохнуть и выпить травяной чай, который, например, улучшает потоотделение, поэтому из организма выходят в том числе плохие вещества. Также этот напиток восполняет водно-солевой баланс", – указал Беляев.

Также, наряду с водой, такой чай помогает разжижать кровь, очищать ее, а также раскрывать поры кожи, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она посоветовала употреблять в бане только такие напитки и предостерегла от алкоголя, черного чая и кофе – они сужают сосуды. Кроме того, не стоит есть в процессе жирную пищу.

Относительно других рекомендаций эксперт посоветовала остерегаться высоких температур – например, 100 градусов. Они могут навредить организму, потому что являются для него агрессивными.

В свою очередь, в бане можно сделать массаж и воспользоваться веником, что создает эффект дренажа для тела. Благодаря этому выходят вредные вещества, успокаивается нервная система.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог И, конечно, такое времяпрепровождение укрепляет иммунитет. На контрасте можно растереться снегом или окунуться в купель, чтобы закалить организм. Но так нужно делать только тогда, когда человек чувствует, что готов.

При этом врач напомнила о том, что далеко не все могут позволить себе банные процедуры.

"Например, этого нельзя делать при проблемах с сосудами: варикозами, тромбозами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией, склерозом. Людям с такими диагнозами можно посещать только "мягкие" бани (с низкими температурами). Также нужно добавить, что в зоне риска курильщики, так как эта пагубная привычка поражает сердечно-сосудистую систему", – указала Ярцева.

Еще в баню, вопреки распространенному мнению, нельзя отправляться заболевшим. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, при насморке, кашле и температуре выше 37 градусов воспалительные процессы только усилятся. Поэтому находиться в парилке можно только при небольшом першении в горле и первых слабых признаках простуды.