Врач Чернышова: распитие спиртного в бане увеличивает риск сердечного приступа в 5 раз

В бане нельзя пить спиртное, так как риск сердечного приступа увеличивается в 5 раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, поход в баню становится серьезной нагрузкой для организма. Поэтому популярное мнение, что при простуде обязательно надо идти в парную ради ускорения выздоровления, является мифом.





Надежда Чернышова врач-терапевт Отправиться в баню можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться, плюс ощущает небольшое першение в горле и начинающиеся насморк и кашель. Тогда это может стать профилактикой заболевания.

Если насморк и кашель, а тем более температура тела выше 37 градусов уже имеются, прогрев в бане может усугубить воспалительные процессы, предупредила врач.

Она отметила, что посещение парной противопоказано и тем, кто недавно перенес инфаркт миокарда и инсульт.

"Также нельзя ходить туда пациентам с повышенным артериальным давлением, поскольку происходит нагрузка на сердечно-сосудистую систему", – рассказала эксперт.

Кроме этого, Чернышова не рекомендовала ходить в баню при обострении любых хронических заболеваний. В противном случае все воспалительные процессы усилятся.

По словам терапевта, во время беременности посещать баню можно только при условии, что ранее женщина регулярно это делала, привыкла к таким процедурам и знает, что хорошо их переносит. При этом все равно стоит внимательно прислушиваться к организму и при любом ухудшении состояния выходить из парной, посоветовала Чернышова.

Еще одно важное предостережение врач дала тем, кто считает традицией употреблять в бане алкоголь: более 70% всех полученных травм случаются в состоянии опьянения.





Надежда Чернышова терапевт Человек плохо координирует свои движения, падает, ударяется. Также важно помнить, что нахождение в парной после употребления алкоголя увеличивает риск сердечного приступа в 5 раз.

Врач призвала не забывать, что под воздействием спиртного многие теряют контроль и не могут дать адекватную оценку своему состоянию. В таком случае высок риск не почувствовать первые признаки сильного перегревания, предупредила Чернышова.

