Иммунолог Логина перечислила главные признаки аллергии на холод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Холодовая аллергия проявляется отеком, покраснением открытых участков тела, крапивницей и зудом. При этом она поддается лечению, рассказала Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, такая аллергия возникает, когда под воздействием холода происходит выброс гистамина тучными клетками. Либо у человека имеется повышенная чувствительность к холодовым белкам. Они вырабатываются в организме у всех и осуществляют терморегуляцию.



Надежда Логина врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Проявляется аллергия на холод отеком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом.

Специалист рассказала, что диагностировать холодовую аллергию можно с помощью пробы Дункана: врач-аллерголог кладет на нижнюю треть предплечья кусочек льда и через некоторое время оценивает реакцию.

"Аллергию на холод можно лечить – применяются собственные иммунные клетки, лимфоциты. Они вводятся подкожно и таким образом регулируют реакцию организма на воздействие холода", – пояснила Логина.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что зимой может возникать обострение не только аллергии, но и заболевания уха, дыхательной системы, суставов и почек. В частности, из-за переохлаждения развивается цистит и пиелонефрит.