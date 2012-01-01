Терапевт Романенко рассказала о последствиях использования влажных салфеток

Влажные салфетки часто используют не по назначению, поэтому появляется аллергия или раздражение кожи. Как этого избежать, рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Последствия для кожи

Частое использование антибактериальных салфеток может привести к нежелательным последствиям для организма, так как в составе гигиенических средств находятся химические вещества. Соединения обладают противомикробным свойством, но также уничтожают полезные микроорганизмы, рассказала Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Регулярное применение антибактериальных салфеток может сделать кожу тонкой, что приводит к образованию ссадин и трещин. Вирусы чувствуют себя хорошо на такой поверхности эпидермиса, поэтому использовать подобные средства гигиены нужно, только если нет возможности помыть руки.

Также многие пользуются гигиеническими средствами не по назначению: например, салфетками для обуви или автомобиля протирают руки и лицо. Однако такие изделия содержат опасные химические вещества, которые могут спровоцировать аллергию или раздражение эпидермиса. Кроме того, подобная продукция не проходит специальные тестирования, поэтому способна негативно повлиять на репродуктивную систему.

Что касается салфеток для снятия макияжа, их нельзя заменять антибактериальными. В ином случае нарушится кислотно-щелочной баланс кожи. Это тоже чревато развитием раздражения и аллергии. Врач рекомендовала использовать для очищения лица мицеллярную воду.

Скопление бактерий

Татьяна Романенко посоветовала обращать внимание на сроки использования влажных салфеток.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Вскрытая упаковка – питательная среда для бактерий, которые распространяются с рук, поэтому каждая новая салфетка может навредить здоровью. Рекомендуется израсходовать небольшую пачку в течение недели.

Важно помнить, что антибактериальные салфетки не заменят регулярное мытье рук. Мыло удаляет основные загрязнения и лучше очищает кожу. Также следует уделять внимание всем участкам, включая места под ногтями. Это обеспечит максимальную защиту от микробов, заключила Романенко.

