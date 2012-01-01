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27 ноября, 18:28

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Психолог Кардиакос назвала главную опасность детской косметики для психики ребенка

Преждевременное взросление? Почему в России просят запретить детскую косметику

В России предложили запретить косметику для детей. Эксперты объясняют это в том числе тем, что девочек и мальчиков с детства приучают к определенным канонам красоты и внешнему облику. Разбираемся, действительно ли такие товары негативно влияют на психическое и физиологическое здоровье ребенка.

Запрет на "красоту"

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Против продажи косметики для детей выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, огромные корпорации зарабатывают миллиарды на детском бизнесе, выпуская и продвигая игрушки, одежду и гаджеты. При этом, по его словам, дети более восприимчивы к рекламе и скрытому маркетингу, нежели взрослые.

Существуют еще более спорные отрасли. Такие как, например, сфера детской красоты. В магазинах и интернете можно с легкостью найти наборы детской уходовой косметики, наборы красоты, детские макияжные наборы и тому подобное.
Михаил Ветров
муниципальный депутат

По словам автора инициативы, в отличие от средств детской гигиены, косметика приучает девочек и даже мальчиков к неким канонам красоты и внешнего облика. Он отметил, что такие средства негативно влияют на неокрепшую психику, формируют искаженные представления о красоте и подталкивают детей к преждевременному взрослению.

Предложение Ветров направил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Вред для здоровья и психики?

Фото: 123RF/sidelnikov

С точки зрения психологии косметика – способ для девочек примерить на себя женскую роль, объяснила в беседе с Москвой 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По ее словам, таким образом ребенок может проживать свою идентичность.

Мама каждое утро красится, а девочка это видит. И она не косметикой увлекается, а примеркой на себя женской роли. Она немножко чувствует себя взрослой, пытается побыть мамой. Это то же самое, как девочка играет в дочки-матери с куклами.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Однако если мама будет подчеркивать важность косметики для внимания со стороны мужчин, то в будущем у девочки могут возникнуть проблемы с принятием себя. По мнению специалиста, важно объяснять, что косметика способна подчеркнуть красоту, но не заменить ее.

В то же время педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус предупредил, что все детские товары, в том числе и косметика, должны иметь сертификат качества и безопасности. Однако в интернете сегодня много "серой" продукции, которая не соблюдает это требование.

"В детской косметике могут быть красители, но вопрос, в каком количестве и качестве. Кроме того, парабенов там не должно быть. И все приличные сертифицированные бренды контролируют этот момент. Но, к сожалению, многие родители, покупают "серый" товар на интернет-площадках, в неизвестных местах. Такие продукты не сертифицируются в должном виде, и поэтому о их безопасности говорить нельзя", – отметил Андрей Продеус в беседе с Москвой 24.

Специалист также напомнил, что даже качественный продукт может навредить здоровью, если пользоваться им неправильно.

Даже хороший продукт должен использоваться под надзором взрослого, потому что если ребенок на себя положил четыре слоя и десять банок вылил, то это тоже не полезно.
Андрей Продеус
педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор

Кроме того, врач предупредил о возможной аллергической реакции из-за индивидуальной непереносимости компонентов. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт призвал нанести на руку косметическое средство и подождать 15–20 минут. Если реакции не возникло, то продукт можно использовать по назначению.

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Шмакова Екатерина

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