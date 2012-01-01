Психолог Кардиакос назвала главную опасность детской косметики для психики ребенка

В России предложили запретить косметику для детей. Эксперты объясняют это в том числе тем, что девочек и мальчиков с детства приучают к определенным канонам красоты и внешнему облику. Разбираемся, действительно ли такие товары негативно влияют на психическое и физиологическое здоровье ребенка.

Запрет на "красоту"

Против продажи косметики для детей выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, огромные корпорации зарабатывают миллиарды на детском бизнесе, выпуская и продвигая игрушки, одежду и гаджеты. При этом, по его словам, дети более восприимчивы к рекламе и скрытому маркетингу, нежели взрослые.



Михаил Ветров муниципальный депутат Существуют еще более спорные отрасли. Такие как, например, сфера детской красоты. В магазинах и интернете можно с легкостью найти наборы детской уходовой косметики, наборы красоты, детские макияжные наборы и тому подобное.

По словам автора инициативы, в отличие от средств детской гигиены, косметика приучает девочек и даже мальчиков к неким канонам красоты и внешнего облика. Он отметил, что такие средства негативно влияют на неокрепшую психику, формируют искаженные представления о красоте и подталкивают детей к преждевременному взрослению.

Предложение Ветров направил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Вред для здоровья и психики?

С точки зрения психологии косметика – способ для девочек примерить на себя женскую роль, объяснила в беседе с Москвой 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По ее словам, таким образом ребенок может проживать свою идентичность.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Мама каждое утро красится, а девочка это видит. И она не косметикой увлекается, а примеркой на себя женской роли. Она немножко чувствует себя взрослой, пытается побыть мамой. Это то же самое, как девочка играет в дочки-матери с куклами.

Однако если мама будет подчеркивать важность косметики для внимания со стороны мужчин, то в будущем у девочки могут возникнуть проблемы с принятием себя. По мнению специалиста, важно объяснять, что косметика способна подчеркнуть красоту, но не заменить ее.

В то же время педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус предупредил, что все детские товары, в том числе и косметика, должны иметь сертификат качества и безопасности. Однако в интернете сегодня много "серой" продукции, которая не соблюдает это требование.

"В детской косметике могут быть красители, но вопрос, в каком количестве и качестве. Кроме того, парабенов там не должно быть. И все приличные сертифицированные бренды контролируют этот момент. Но, к сожалению, многие родители, покупают "серый" товар на интернет-площадках, в неизвестных местах. Такие продукты не сертифицируются в должном виде, и поэтому о их безопасности говорить нельзя", – отметил Андрей Продеус в беседе с Москвой 24.

Специалист также напомнил, что даже качественный продукт может навредить здоровью, если пользоваться им неправильно.





Андрей Продеус педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Даже хороший продукт должен использоваться под надзором взрослого, потому что если ребенок на себя положил четыре слоя и десять банок вылил, то это тоже не полезно.

Кроме того, врач предупредил о возможной аллергической реакции из-за индивидуальной непереносимости компонентов. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт призвал нанести на руку косметическое средство и подождать 15–20 минут. Если реакции не возникло, то продукт можно использовать по назначению.



