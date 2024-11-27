Депутат Ветров предложил запретить продажу детской косметики

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики. С таким предложением он обратился к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает RT.

По словам Ветрова, в мире существуют огромные корпорации, которые извлекают миллиардные прибыли из детского рынка. В частности, это сфера игрушек, одежды, гаджетов и так далее. При этом, отмечает депутат, есть еще более спорные отрасли, среди которых сфера детской красоты.

"В магазинах и интернете можно с легкостью найти наборы детской уходовой косметики, наборы красоты, детские макияжные наборы и тому подобное", – пояснил Ветров.

Он считает, что в отличие от обыкновенных средств детской гигиены такие товары нацелены на приучение девочек и даже мальчиков к неким канонам красоты и внешнего облика, использованию дорогой косметики и определенному внешнему облику и бытовому поведению.

По мнению депутата, детская косметика негативно влияет на неокрепшую психику несовершеннолетних, формирует искаженные представления о красоте и, вероятно, подталкивает детей к преждевременному ведению взрослой жизни.

Ранее правительство Австралии приняло закон, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться такими социальными сетями, как Snapchat, TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и X.

В документе подчеркивается, что принятые ограничения "обеспечат более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития". При этом ответственность за соблюдение закона ляжет на социальные сети, которые должны будут принять разумные меры для того, чтобы пользователи, подпадающие под ограничения, не могли создавать там аккаунты.

За нарушение закона предусмотрен штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов. В заявлении также уточняется, что ограничения не касаются сервисов обмена сообщениями, онлайн-игр и ресурсов, связанных со здоровьем и образованием, включая Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube.