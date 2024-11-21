Родители в России могут получить право проверять операции на счетах детей

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В России родителям могут предоставить право получать справки и выписки по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Об этом заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры Олег Кипкаев.

"Родители не могут эффективно контролировать, как их дети оформляют и используют банковские карты. Главной целью этих инициатив (является. – Прим. ред.) защита несовершеннолетних от мошеннических схем, кредитных обязательств и вовлечения в противоправные действия", – цитирует его РИА Новости.

Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние с 14 лет могут самостоятельно совершать некоторые сделки. Летом кабмин поддержал инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей.

По словам Кипкаева, в прошлом и текущем годах около 170 тысяч подростков оказались задействованы в сомнительных финансовых операциях. Общая сумма подобных сделок составила более 75 миллиардов рублей.

Ранее в Центробанке рассказали, как кибермошенники обманывают детей. Там объяснили, что они могут столкнуться с аферистами, когда откликаются на вакансии с легким заработком.

Мошенники создают сайты, которые имитируют платное прохождение опросов или заполнение анкет, а для получения "зарплаты" на них будет предложено ввести данные карты, которую впоследствии они опустошат.

