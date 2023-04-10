Хакеры в России начали покупать рекламу, чтобы "зацепить" жертв в поисковиках

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров для кражи денег у российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.

Там уточнили, что похищением денег со счетов компаний занимается группировка Watch Wolf. Для этого она распространяет вредоносное программное обеспечение (ПО) на компьютеры бухгалтеров. Если раньше мошенники для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.

Хакеры добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров, а также покупают контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи.

С этих фейковых сайтов можно загрузить, к примеру, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, и в результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа.

Вирус незаметно собирает информацию о системе, затем устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.

Ранее стало известно, что на фоне популярности оплаты товаров по QR-кодам в РФ участились случаи мошенничества. Злоумышленники часто клеят новые собственные QR-коды поверх текущих или срывают старые, чтобы перенаправить денежные переводы на себя рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Денис Земцов.

"Актуальный репортаж": кибермошенники воруют аккаунты россиян на "Госуслугах"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!