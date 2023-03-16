Россиян предупредили о случаях мошенничества с оплатой по QR-кодам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оплата товаров по QR-кодам стала востребованной в России из-за ухода ряда платежных систем, а также блокировки Apple Pay и Google Pay. В связи с этим участились и случаи мошенничества с такой схемой, сообщает газета "Известия".

В обиходе применяются три вида QR-кодов. Так, некоторые создаются покупателем в специальном приложении, а затем применяются на сканере в кассе. Такие коды злоумышленники могут украсть с помощью скриншота, а затем применить на стороннем терминале.

"Чтобы обезопасить себя, лучше генерировать QR-код непосредственно перед оплатой и не передавать его по открытым каналам связи", – отмечает эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Денис Земцов.

Более безопасными могут быть статические шифры, которые формируются однократно и содержат только реквизиты продавца. Такие QR-коды можно найти на кассе, где покупателю достаточно считать его камерой и ввести сумму покупки.

"Злоумышленники часто клеят новые собственные QR-коды поверх текущих или срывают старые, чтобы перенаправить денежные переводы на себя. Метод работает, так как подмену кода очень тяжело заметить человеческим взглядом", – объяснил Земцов.

По словам специалиста, покупатели сталкиваются с минимальным риском мошенничества, если проводят оплату через динамические коды. Их генерируют непосредственно продавцы, причем перед покупкой, и содержатся в них сразу реквизиты банка, сумма заказа и другие выходные данные.

"Поскольку QR-код отображается на платежном терминале или устройстве магазина, злоумышленникам очень сложно перехватить какие-то конфиденциальные данные. Но, чтобы быть точно уверенным в подлинности конкретного кода, дополнительно можно проверить данные платежных операций и финальную стоимость", – добавил Денис Земцов.

Иногда QR-коды встречаются на афишах и плакатах. Во избежание перехода по вредоносной ссылке такие шифры рекомендуют сканировать программами от производителей антивирусного ПО, например, Free QR Scanner от Avira, Kaspersky QR Scanner или Trend Micro QR Scanner.

В марте стало известно, что Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ оплаты картами "Мир" через QR-код, который будет формироваться на смартфоне покупателя. Такие транзакции будут защищенными – в них не будет содержаться информация о данных карты, а только ссылка на них.

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