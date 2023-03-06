Юрист рассказал, как мошенники оформляют кредит на других людей

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Обычно для оформления кредитов на других людей злоумышленники используют похищенные или потерянные паспорта, однако иногда им бывает достаточно и просто личных данных жертвы. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, мошеннические схемы нередко работают в микрофинансовых организациях. Дело в том, что их сотрудники принимают сомнительные документы, на которых может быть переклеена фотография.

Кроме того, необходимую для оформления кредита информацию злоумышленник может получить за счет взлома личного кабинета на сайте банка, покупки паспортных данных в даркнете или же посредством мошеннического телефонного звонка. В последнем случае обман не реализуется одномоментно, но полученные данные позже упрощают злоумышленникам задачу по взятию кредитов.

По словам Соловьева, взять кредит в банке без ведома клиента почти невозможно, поэтому мошенники чаще всего идут в микрофинансовые организации. Однако сегодня и там повышаются меры по предотвращению таких ситуаций.

"Из последних нововведений, направленных на профилактику оформления кредитов на подставных лиц, можно отметить требование некоторых организаций к потенциальному заемщику сфотографироваться с открытым паспортом у лица, кроме того, деньги перечисляются на именную карту", – пояснил юрист.

Если же кредит все же был взят без ведома заемщика, то первым делом нужно обратиться в банк за копией договора. Чтобы решить проблему, человеку потребуется доказать, что в день заключения договора он был в другом месте. Также поможет проведение почерковедческой экспертизы.

"Подавляющее большинство мошенничеств выявляется еще на стадии разбирательства в финансово-кредитном учреждении", – подытожил Соловьев.

Ранее в МЧС РФ предупредили россиян о мошенниках, которые продают пожарные извещатели от имени ведомства. Так, злоумышленники убеждают приобрести устройства по цене 5 тысяч рублей, тогда как в среднем они стоят 500 рублей.



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