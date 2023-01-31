Эксперт раскрыл маркетинговые уловки в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производители продуктов имитируют названия и цвета более известных брендов, а также играют с буквами, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гендиректора брендингового агентства Андрея Ионочкина.

Такой метод он назвал стратегией хамелеона.

"Считаем, что один из подмосковных молочных комбинатов производит высококлассный творог? И автоматически кидаем в свою корзину узнаваемую сине-белую пачку, которая полностью ассоциируется с той, что мы открываем на завтрак. Но на следующее утро нас ждет сюрприз – продукт творожный с заменителем молочного жира", – пояснил Ионочкин.

По его словам, у потребителей ограниченный объем внимания, поэтому они не могут детально изучить информацию на этикетке. Эксперт отметил, что иногда люди воспринимают товар "в целом". Например, они видят упаковку со словом "Крестьянское" или "Кремлевское" и автоматически дописывают слово "масло".

"Аналогично мы можем составить из букв на упаковке привычное слово, купив спред "Маспо", потому что предпоследняя буква легко заменяется сознанием на "л", – подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал обратить внимание и на экопродукты. Эксперт напомнил о "гринвошинге" – ситуации, когда компании создают себе экоимидж, однако все равно вредят людям и природе.

Ранее доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктор Щербаков рассказал, что в некоторых случаях продавцы могут использовать электронные чеки для обмана покупателей. По его словам, речь идет о том, что продавец иногда может вместо одного товара предоставить к расчету цену за два экземпляра.

Он уточнил, что на бумажном чеке проще проверить список покупок, а на такие уловки обычно попадаются те, кто не контролирует свои расходы и не следит за итоговой суммой покупки.



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