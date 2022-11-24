Эксперт назвала четыре популярные схемы мошенничества магазинов в "черную пятницу"

В России 24 ноября в 00:00 стартовала "черная пятница" – ежегодная распродажа родом из США. Компании, магазины, маркетплейсы в этот период предлагают покупателям заманчивые скидки. Разбираемся, какие товары можно приобрести в "черную пятницу", а также как не потратить лишнего и не стать жертвой мошенничества.



Мошенники активизировались

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В США "черная пятница" традиционно наступает после Дня благодарения, который американцы отмечают в четвертый четверг ноября. С нее в Штатах стартует рождественский сезон распродаж. В этот день магазины открываются рано и предлагают покупателям щедрые скидки на самые разные товары. В РФ "черная пятница" впервые прошла в 2013 году. Мероприятие полюбилось россиянам и с этого момента проводится ежегодно.

В 2022 году в России "черная пятница" началась 24 ноября в 00:00 часов и завершится 27 ноября в 23:59. Однако следует учитывать, что количество скидочных дней в конечном итоге зависит от конкретного продавца. Кроме того, не стоит забывать, что в этот период в Сети активизируются мошенники.

Аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров предупредил, что в ноябре в российском сегменте интернета появились сайты, оформленные аферистами под известные в РФ магазины электроники.





Евгений Егоров аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB На них мошенники предлагали жертвам приобрести популярные модели смартфонов, ноутбуков и другой бытовой техники со скидкой более 50%. Далее предлагалось заполнить стандартную форму для оплаты товара банковской картой. В результате такой схемы мошенники получают от жертвы деньги за "покупку" и данные карты.

Эксперты рекомендуют россиянам пользоваться сервисами вроде whois и reg.ru, чтобы проверить надежность того или иного сайта. Если ресурс представляется известным брендом, но был зарегистрирован не так давно, то с большой долей вероятности его владельцы – аферисты.



Четыре уловки аферистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые большие скидки в "черную пятницу", как правило, устраивают компании в сфере услуг. Такие продавцы больше всего замотивированы, чтобы привлечь новую аудиторию. Поэтому этот день – отличная возможность купить образовательную услугу или абонемент, рассказала Москве 24 основатель ассоциации пиар и маркетинговых специалистов Анна Дегтярева.





Анна Дегтярева основатель ассоциации пиар и маркетинговых специалистов Если брать товарный бизнес, то здесь чаще всего большие скидки дают продавцы с хорошей репутацией. Как правило, это мобильные телефоны, наушники, косметика, средства личной гигиены, предметы декора. Еще в "черную пятницу" выгодно покупать сезонные товары, так как бизнесу нужно освобождать склады для новых поступлений.

Но не стоит забывать про негативную сторону "черной пятницы" в виде недобросовестных продавцов. Одна из самых распространенных уловок – когда они значительно повышают цену, а перед днем распродаж снижают ее, объяснила эксперт. В итоге товар продается по рыночной стоимости или еще дороже.

"Вторая уловка – продажа неликвидных товаров. Например, у которых подходит к концу срок годности или продажа товаров с витрины, у которых есть царапины", – добавила маркетолог.

Еще одна схема – когда продавцы говорят, что той или иной вещи уже нет из-за высокого спроса и предлагают приобрести другую. В ажиотаже клиент делает покупку, не предполагая, что товар идет по обычной цене.





Анна Дегтярева основатель ассоциации пиар и маркетинговых специалистов Мало кто из покупателей знает про четвертую уловку. Это когда магазин понижает цены на крупные бренды, но не понижает цены на неизвестные бренды и выставляет их на первый план. Когда человек видит, что известные бренды идут с большой скидкой, ему кажется, что на неизвестные бренды тоже скидка есть, хотя на самом деле нет.

"Эти четыре пункта обмана рассчитаны на то, что человек идет в магазин с мыслью – я хочу получить многое со скидкой. Вот в таком состоянии клиенту можно продать что угодно, потому что он видит заветные ценники со скидкой. Бороться с некорректными продавцами мы не можем, но мы можем бороться с собой", – подчеркнула маркетолог.

По словам эксперта, самый лучший вариант подготовки к "черной пятнице" – составить список необходимых товаров и оставить маленький запас бюджета на покупки "для души". Кроме того, всегда нужно обращать внимание на репутацию компании. Чем известнее бренд, тем больше шансов у клиента извлечь реальную выгоду, считает Дегтярева.

В свою очередь, финансовый консультант Екатерина Астахова в разговоре с Москвой 24 добавила, что еще один способ не потратить лишнее на распродажах – это заранее выделить бюджет на покупки.

"Составьте лимит, особенно для онлайн-распродажи, именно они вытягивают больше денег из покупателя. Напишите список того, что вам реально необходимо. Прежде чем купить, пять раз подумайте, зачем вам это нужно, чтобы товар потом не лежал без дела", – советует эксперт.

Кроме того, за два-три месяца перед распродажей лучше всего помониторить цены, чтобы в "черную пятницу" было понимание, какую скидку предлагает продавец, заключила Астахова.

