В Госдуме предложили обязать продавцов указывать динамику цен за три месяца до распродаж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили на отзыв правительства России законопроект, который обязывает продавцов указывать информацию о динамике цены на товар за три месяца до объявления скидки, передает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива была разработана с целью обеспечить потребителей достоверной информацией о стоимости товаров, которые продаются в рамках распродажи или со скидкой. Отмечается, что если товар продается менее этого срока, то эта информация также должна быть обозначена на ценнике.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов подчеркнул, что недобросовестные продавцы часто злоупотребляют сложившейся правовой неопределенностью по данному вопросу.

"Они сначала цену увеличивают, а потом пишут, что цена якобы со скидкой", – сказал он.

Авторы инициативы считают, что принятие данного законопроекта позитивно скажется на развитии конкуренции и на финансовом благополучии потребителей.

Ранее стало известно, что самыми ожидаемыми распродажами россияне считают "11.11", "черную пятницу", предновогоднюю распродажу и "киберпонедельник". При этом более половины опрошенных, 64%, считают, что "черная пятница" и "11.11" – это одна и та же распродажа.



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