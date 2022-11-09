Аналитики дали прогнозы на День холостяка и "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году в России в связи с уходом с рынка ряда зарубежных брендов действующие игроки, преимущественно отечественные маркетплейсы и локальные магазины смогут увеличить оборот. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков ЮKassa.

Эксперты отмечают, что число заказов на крупных отечественных маркетплейсах увеличится на 30% по сравнению с прошлым годом.

"На российских площадках увеличится спрос на одежду и обувь, бытовую технику и цифровые товары", – рассказал коммерческий директор финтех-компании "ЮMoney" Дмитрий Кармишин.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций "Ситилинка" Елена Конторина отметила, что в этом году покупатели больше интересуются акциями. Так, по ее словам, возрос интерес к китайским брендам.

Представителям малого бизнеса эксперты советуют подготовиться к Дню холостяка и "черной пятнице". Так, им посоветовали не поднимать цену, подготовить короткие и заметные коммуникации, протестировать готовность магазина к нагрузкам.

Ранее опрос "Яндекс Маркета" показал, что самыми ожидаемыми распродажами россияне считают "11.11", "черную пятницу", предновогоднюю распродажу и "киберпонедельник". При этом в компании выяснили, что более половины опрошенных, 64%, считают, что "черная пятница" и "11.11" – это одна и та же распродажа.

Покупатели также путают и даты этих двух распродаж. Почти каждый второй респондент считает, что "черная пятница" проходит 11 ноября, только 24% опрошенных знают, что эту распродажу проводят в последнюю пятницу ноября.

В июне российские ретейлеры запустили "белую пятницу", которая продлилась до 6 июня. Акцию планируют сделать ежегодной.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!