В Роскачестве дали советы, как не попасться на уловки мошенников в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время распродаж мошенники создают копии сайтов и групп в соцсетях известных магазинов и рассылают от их имени фишинговые письма, в связи с чем в "черную пятницу" россиянам следует быть внимательнее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Прежде всего специалисты рекомендуют следить за доменными именами сайтов. Злоумышленники делают их похожими, внося при этом незначительные изменения: используют вместо букв похожие символы или меняют доменное окончание. Годом ранее при создании копий сайтов у злоумышленников было популярным приписывать к их названиям суффикс -off.

Даже тот факт, что ресурс оказался первым в списке поискового запроса, не означает его безопасность, подчеркнули в Роскачестве. Чтобы убедиться в подлинности сайта, можно обратиться к так называемым Whois-сервисам, которые позволяют узнать дату регистрации домена: если сайт появился незадолго до распродажи, то доверять ему не стоит.

Также следует обращать внимание на протокол защиты: в адресной строке должно быть написано "https", а рядом должен гореть значок замка. Если этого нет, то вводить персональные данные на таком сайте нельзя.

В числе уловок мошенников выделяются различные таймеры и счетчики просмотров предложений. Все это подталкивает человека к неосознанной покупке. Также нельзя верить и слишком большим скидкам.

В качестве профилактики в Роскачестве посоветовали установить на компьютер антивирус. Некоторые из них умеют определять не только вредоносное ПО, но и переход на фишинговый сайт.

Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали, что в октябре текущего года общее число фишинговых атак в сфере онлайн-платежей выросло по всему миру перед распродажами на 208%. За девять месяцев 2021 года эксперты зафиксировали свыше 40 миллионов фишинговых атак.

