Россиян предупредили о мошенничестве под видом возврата пенсионных накоплений

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Россияне столкнулись с масштабной фишинговой атакой: многие пользователи получили письма от почты с доменом "Яндекса" о якобы возврате пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).

"В среду, 24 ноября 2021 года, волонтеры проекта платформы Народного фронта "Мошеловка" стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу "Мошеловка" стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны", – говорится в сообщении общественного движения.

Адресант письма указан как "Служба фин. мониторинга". В сообщении, ссылаясь на некие поправки в пенсионном законодательстве, пользователям предлагают оформить возврат страховых накоплений. Помимо соответствующей кнопки, в письме содержится упоминание МФЦ как организаций, в которые можно обратиться в случае возникновения проблем с возвратом. Это повышает доверие граждан к сообщению.

Клик по кнопке "Оформить возврат" ведет на фишинговый сайт, на котором просят ввести данные банковской карты, а также оплатить комиссию в размере 459 рублей. В итоге, по словам экспертов, неосторожные россияне могут лишиться как денег, так и личных данных.

В настоящий момент "Мошеловка" сообщила "Яндексу" о ситуации. Сотрудники компании работают над решением проблемы.

Ранее россиян предупредили о другом виде мошенничества. Злоумышленники отправляют письма, в которых требуют выплатить подоходный налог с детских и пенсионных пособий, тогда как подобные выплаты налогом не облагаются.