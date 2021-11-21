Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогами

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Жители Московской области столкнулись с новым видом мошенничества, при котором злоумышленники требуют выплаты подоходного налога с детских и пенсионных пособий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление региональной безопасности.

Мошенники отправляют письма, в которых они якобы сообщают о том, что нужно до 1 декабря выплатить 13% НДФЛ с двух уже осуществленных в стране выплат. Уточняется, что это 10 тысяч рублей, которые россияне получили на детей школьного возраста перед началом учебного года и такая же сумма, выплаченная осенью пенсионерам.

"Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", – отметили в ведомстве.

Также для граждан уточнили, что только ФНС может рассылать требования об уплате налогов. При этом письма никогда не отправляются на электронную почту или при помощи СМС. Люди получают их только через "Почту России" или через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Ранее специалисты Check Point Software Technologies также предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.