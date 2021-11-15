Назван новый способ мошенничества с помощью рекламы в Сети

19:40
Фото: depositphotos/jannystockphoto
Специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google. Об этом сообщает "Лента.ру".
Уточняется, что с помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.
Перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который выглядит почти так же, как оригинальный ресурс криптоплощадки. Далее пользователь должен оставить там пароль от счета.
"По нашим оценкам, только за последние выходные октября злоумышленники украли криптовалюту на сумму более 500 тысяч долларов", – рассказал руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов в Check Point Software Одед Вануну.
Эксперты призвали пользователей никому не сообщать пароли от криптовалютных кошельков, а также рекомендовали обращать внимание при работе с поисковыми системами не на блок с рекламными объявлениями, а на первый результат в поисковой выдаче.
Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что при взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя.
Биткойн вновь обновил исторический максимум
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: