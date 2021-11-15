Назван новый способ мошенничества с помощью рекламы в Сети

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Специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google. Об этом сообщает "Лента.ру".

Уточняется, что с помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.

Перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который выглядит почти так же, как оригинальный ресурс криптоплощадки. Далее пользователь должен оставить там пароль от счета.

"По нашим оценкам, только за последние выходные октября злоумышленники украли криптовалюту на сумму более 500 тысяч долларов", – рассказал руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов в Check Point Software Одед Вануну.

Эксперты призвали пользователей никому не сообщать пароли от криптовалютных кошельков, а также рекомендовали обращать внимание при работе с поисковыми системами не на блок с рекламными объявлениями, а на первый результат в поисковой выдаче.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что при взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя.

