Россиянам рассказали о новых уловках кибермошенников

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Кибермошенники стали использовать новые уловки для обмана россиян. Теперь они берут за основу криптовалюту, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на руководителя отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

"На фоне интереса граждан к инвестициям в интернете буквально ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи. Они активно рекламируются в спам-рассылках, при этом используются известные бренды и образы медийных персон", – предупредил он.

Вураско подчеркнул, что злоумышленники чаще всего используют позитивную или негативную мотивацию.

"В первом случае пользователь получает сообщения со словами: "Вы выиграли", "Вам положена выплата" или "Спецпредложение: скидки до 80 процентов". Во втором случае сообщения начинаются с описания неприятностей: "Проблемы с аккаунтом" или "Оплатите штраф", – говорится в сообщении.

Также мошенники научились маскировать рассылки под информационную повестку. В частности, летом возросло число поддельных сайтов, на которых можно было якобы приобрести билеты на чемпионат Европы по футболу.

При этом Вураско заявил, что универсального средства защиты от мошенников нет. Он порекомендовал никому не доверять и перепроверять всю информацию.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг. Чаще всего мошенники сообщают, что аккаунт взломан из-за утечки данных, либо говорят, что на имя жертвы был оформлен кредит.

