Россиянам рассказали о новых уловках кибермошенников

15:45
Фото: Depositphotos/Scharfsinn
Кибермошенники стали использовать новые уловки для обмана россиян. Теперь они берут за основу криптовалюту, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на руководителя отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.
"На фоне интереса граждан к инвестициям в интернете буквально ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи. Они активно рекламируются в спам-рассылках, при этом используются известные бренды и образы медийных персон", – предупредил он.
Вураско подчеркнул, что злоумышленники чаще всего используют позитивную или негативную мотивацию.
"В первом случае пользователь получает сообщения со словами: "Вы выиграли", "Вам положена выплата" или "Спецпредложение: скидки до 80 процентов". Во втором случае сообщения начинаются с описания неприятностей: "Проблемы с аккаунтом" или "Оплатите штраф", – говорится в сообщении.
Также мошенники научились маскировать рассылки под информационную повестку. В частности, летом возросло число поддельных сайтов, на которых можно было якобы приобрести билеты на чемпионат Европы по футболу.
При этом Вураско заявил, что универсального средства защиты от мошенников нет. Он порекомендовал никому не доверять и перепроверять всю информацию.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг. Чаще всего мошенники сообщают, что аккаунт взломан из-за утечки данных, либо говорят, что на имя жертвы был оформлен кредит.
Телефонные мошенники придумали новые схемы кражи денег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: