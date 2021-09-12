Баженов рассказал о новой схеме кибермошенников – письмах с подложных Госуслуг

19:18
Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов рассказал о новом виде мошенничества, когда преступники рассылают письма от имени портала госуслуг с уведомлением об откреплении от поликлиники.
"В этих письмах мошенники поясняют, что досадное недоразумение произошло из-за сбоя программы или технической ошибки. Чтобы не остаться без медицинской помощи, аферисты предлагают пройти по ссылке из их письма на сайт госуслуг для того, чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению заново с уплатой госпошлины. Однако ссылка из письма ведет на сайт-двойник портала Госуслуг", – сказал Баженов.
Он предупредил, что при переходе по предлагаемой ссылке появляется сайт-клон портала госуслуг. При введении туда своих личных данных, они попадают в руки преступников. Обычно персональную информацию используют для оформления микрозаймов под огромные проценты или банковских кредитов на имя жертвы.
Баженов порекомендовал настроить в личном кабинете госуслуг смс-подтверждение о входе на портал. При попытке злоумышленников зайти на сайт, придет уведомление. Тогда следует сменить логин и пароль и обратиться в поддержку портала. Он также призвал не доверять таким письмам, ведь прикрепиться к больнице можно бесплатно.
Баженов уточнил, что во втором квартале 2021 года кибермошенники украли у россиян свыше 3 миллиардов рублей. Согласно статистике Центробанка России, показатель краж, произведенных с помощью интернета, за год увеличился на 40 процентов. Однако вернуть удалось лишь 7,4 процента средств, а в 2020 году – 13 процентов.
Баженов также напомнил, что жертвами кибератак становятся не только простые граждане, но и такие крупные компании, как "Яндекс".
"Пока не придумано законов, которые смогут обезопасить россиян от кибермошенников, нам с вами надо быть предельно внимательными и опираться на собственную бдительность", – поделился мнением общественный лидер, инженер Антон Тарасов.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг, чтобы обманом заполучить их личные данные для авторизации на сайте.
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