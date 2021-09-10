В "Роскомсвободе" прокомментировали идею создания подразделения киберсиловиков

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Руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк считает предложение по созданию в СК, Минцифры и МВД РФ подразделений киберсиловиков очередным пиар-ходом.

"Насчет кибервойск – это очередной пиар-ход. Это все надуманная проблема, можно создать войска по борьбе с электричеством. Это просто интернет, это просто инструмент, как молоток, и бороться со средствами связи глупо", – приводит его слова News.ru.

Однако Козлюк положительно оценил идею о повышении компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в интернете. По его словам, необходимо, чтобы судебные органы более адекватно оценивали степень преступления.

"Вся наша правоохранительная система слабо компетентна в интернет-делах, поэтому выносит неоправданно суровые решения как в отношении пользователей, так и по блокировкам сайтов", – добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сформировать в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности.

Он пояснил, что данные меры являются особенно актуальными на фоне беспрецедентного усиления активности интернет-мошенников, которое приносит значительный ущерб россиянам. По мнению Выборного, чтобы адекватно реагировать на изменения, необходимо введение должностей кибердружинников, киберследователей, кибердознавателей и киберсудей.

