В "Роскомсвободе" прокомментировали идею создания подразделения киберсиловиков

14:52
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Руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк считает предложение по созданию в СК, Минцифры и МВД РФ подразделений киберсиловиков очередным пиар-ходом.
"Насчет кибервойск – это очередной пиар-ход. Это все надуманная проблема, можно создать войска по борьбе с электричеством. Это просто интернет, это просто инструмент, как молоток, и бороться со средствами связи глупо", – приводит его слова News.ru.
Однако Козлюк положительно оценил идею о повышении компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в интернете. По его словам, необходимо, чтобы судебные органы более адекватно оценивали степень преступления.
"Вся наша правоохранительная система слабо компетентна в интернет-делах, поэтому выносит неоправданно суровые решения как в отношении пользователей, так и по блокировкам сайтов", – добавил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сформировать в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности.
Он пояснил, что данные меры являются особенно актуальными на фоне беспрецедентного усиления активности интернет-мошенников, которое приносит значительный ущерб россиянам. По мнению Выборного, чтобы адекватно реагировать на изменения, необходимо введение должностей кибердружинников, киберследователей, кибердознавателей и киберсудей.
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