В Госдуме предложили создать подразделения киберсиловиков

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сформировать в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности. Об этом сообщает "Лента.ру".
"В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в Сети, в суде должны быть судьи, которые погружены и разбираются в интернет-праве, скажем так. В органах дознания, в "Минцифры – везде", – сказал он.
Выборный пояснил, что данные меры являются особенно актуальными на фоне беспрецедентного усиления активности интернет-мошенников, которое приносит значительный ущерб россиянам. По его мнению, чтобы "адекватно реагировать на изменения, необходимо введение должностей кибердружинников, киберследователей, кибердознавателей и киберсудей.
Как ранее сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, в среднем в РФ за год совершают около 500 тысяч преступлений с использованием информационных технологий. По его словам, данный показатель вырос в связи с пандемией коронавируса.
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