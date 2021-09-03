В Генпрокуратуре рассказали о количестве преступлений с использованием кибертехнологий

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На сегодняшний день четверть всех преступлений в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их число составляет около 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, число таких преступлений заметно выросло во время пандемии COVID-19.

"Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", – сказал Городов.

Он отметил, что сегодня даже увеличение объема оборота наркотиков непосредственно связано с распространением бесконтактных способов оплаты.

"Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", – подчеркнул Городов.

Ранее в МВД сообщили, что в России по итогам семи месяцев 2021 года зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере информационных технологий. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%.

В ведомстве отметили, что две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием интернета.