В России снизились темпы роста IT-преступлений – МВД

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Фото: depositphotos/yekophotostudio
В России по итогам семи месяцев 2021 года зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере информационных технологий. Об этом свидетельствуют данные из статистического отчета, опубликованного МВД.
"Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием интернета.
Также в МВД зафиксировали снижение уличных преступлений. Количество разбойных нападений в парках, скверах и на улицах уменьшилось на 19,8%. Грабежей стало меньше на 25,2%, краж – на 6,4%.
Преступлений средней тяжести стало меньше на 7,5%, отметили в МВД, а умышленного причинения тяжелого вреда здоровью на 7%.
По итогам семи месяцев 2021 года общее количество криминальных деяний в общественных местах сократилось на 3,7%.
Ранее в МВД составили портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего, по данным ведомства, преступления совершают граждане России мужского пола. Женщины принимают участие в каждом шестом правонарушении, а на долю иностранцев приходится менее 4 процентов противоправных деяний.
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