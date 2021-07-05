Названо число преступлений, совершенных иностранцами в начале года

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По данным статистики МВД, иностранными гражданами и лицами без гражданства РФ в январе – мае 2021 года на территории России было совершено 15,5 тысячи преступлений, сообщает RT.

Данный показатель на 4,8% больше, чем в прошлом году. Также известно, что из общего числа преступлений гражданами государств – участников СНГ было совершено 12,1 тысячи преступлений.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году иностранные граждане совершили в России 34,9 тысячи преступлений, а в 2020 году – 34,4 тысячи.

Рост преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, был также зафиксирован в первом месяце 2021-го. Об этом говорится в отчете министерства внутренних дел. Также сообщается, что на 3,8% сократилось количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – 6,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что практически в два раза в прошлом году выросло число краж с банковских счетов и электронных денег.