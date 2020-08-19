МВД: число преступлений с использованием банковских карт выросло в 6 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество преступлений с использованием банковских карт увеличилось в шесть раз, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, всего в IT-сфере количество преступлений увеличилось в два раза.

"Число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких. Пластиковые карты использовались в криминальных целях почти в шесть раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи – более чем в два раза чаще", – рассказала она.

Она добавила, что за 7 месяцев в России общее количество преступлений увеличилось лишь на 0,5%. В основном это связано с увеличением киберпреступности.

Ранее заместитель начальника полиции ГУ МВД России по столице по оперативной работе Александр Половинка заявил, что на преступления в IT-сфере приходится треть от всех городских правонарушений.