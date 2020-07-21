Каждое третье преступление в Москве связано с IT-сферой – МВД

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Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по столице по оперативной работе Александр Половинка заявил, что на преступления в IT-сфере приходится треть от всех городских правонарушений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На сегодняшний момент каждое третье преступление на территории Москвы – это преступление, совершаемое с использованием IT-технологий. В общем массиве хищений это каждое второе преступление", – рассказал специалист.

Он отметил, что, по данным на 2010 год, подобные правонарушения составляли около 0,1 процента от городских преступлений. В численном выражении это немногим более 500 хищений, в то время как на 2019 год приходится уже около 24 тысяч случаев.

По словам профессора кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталия Вехова, рост числа преступлений в банковской сфере и особенно с пластиковыми картами связан с тем, что пользователи чаще обращаются к онлайн-шопингу.

Для того чтобы обезопасить себя, нельзя сохранять в Сети данные банковских реквизитов. Кроме того, запрещено высылать личную информацию третьим лицам – данные могут быть использованы для взлома аккаунтов.

