Эксперт объяснил участившиеся преступления с банковскими картами

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов прокомментировал рост числа преступлений в банковской сфере. Об этом сообщает RT.

Чаще всего незаконные операции проводят с применением банковских карт.

"Во-первых, возросло количество карт на руках у населения, в том числе у несовершеннолетних детей карты привязаны к картам родителей. Во-вторых, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и сидением дома возросли онлайн-продажи, в которых используются реквизиты пластиковых карт", – заявил эксперт.

В качестве третьей причины Вехов назвал повышенную активность мошенников, которые намеренно разыскивают платежные реквизиты банковских карт.

Для защиты от злоумышленников эксперт посоветовал никому не передавать информацию о своей банковской карте и не сохранять данные карты в приложениях или на сайтах. По словам Вехова, правильнее будет самостоятельно вводить платежную информацию для каждой транзакции.

Ранее сообщалось, что за время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Аналитики компании Group-IB выяснили, что почти все российские банки в июне 2020 года столкнулись с подобными атаками 400–600 раз.

