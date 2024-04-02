Как получить помощь в Москве при подозрении на аутизм у ребенка

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Москве благодаря службе ранней помощи удается на начальных стадиях выявлять особенности развития у малышей, в том числе расстройства аутистического спектра (РАС). Также в столице работает множество учреждений, где специалисты бесплатно помогают взрослым и детям, страдающим РАС. Как именно, расскажем в нашем материале.

"Первая реакция – неверие"

Фото: предоставлено героем статьи

Москвичка Александра начала понимать, что с ее сыном Лешей что-то не так, когда ему было 2,5 года. Несмотря на то что физически мальчик активно развивался, в его поведении были определенные особенности. Например, он плохо засыпал, слишком эмоционально реагировал даже на мелочи, часто капризничал и не воспринимал обращенные к нему слова. Семья пыталась выяснить причину всех проблем: малыш наблюдался у невролога, затем был направлен к психиатру. Так был поставлен диагноз "расстройство аутистического спектра" (РАС).



Александра мама Леши Первой реакцией было неверие, растерянность. Я сразу пошла к другим специалистам, чтобы перепроверить диагноз, но он только подтвердился.

Женщина поняла, что, несмотря на эмоции, нужно собраться с силами и искать способы помочь ребенку. Выход на работу был отложен, и она полностью сконцентрировалась на проблеме.

Семью направили в службу ранней помощи. В первую очередь там провели диагностику: выявили проблемы, узнали, что конкретно волнует родителей, составили индивидуальную программу, включающую два развивающих занятия в неделю. Туда входили интерактивные игры, работа над бытовыми ситуациями и развитие навыков общения.

"Большой плюс такой помощи в том, что работают не только с ребенком, но и с семьей в целом. Я тоже присутствовала на занятиях, видела, что у Леши получается, а что нет. При необходимости мы повторяли что-то дома. Главное – мы научились правильно реагировать на негативное поведение и минимизировать его, что сделало жизнь намного спокойнее", – рассказала мама мальчика.

Так Леша постепенно привыкал к педагогам, учился коммуницировать, находиться в социуме.

"Конечно, не все было гладко. Даже дорога до занятий в общественном транспорте первое время приносила много трудностей. Несмотря на то что нам было недалеко ехать, в какие-то моменты мы сталкивались с повышенной тревожностью, негативной реакцией, слезами. Педагоги даже записывали для нас видео на телефон, чтобы я могла его включать и рассказывать сыну, куда мы едем", – вспомнила Александра.

Женщина призналась, что в такие моменты сложностей добавляла и реакция окружающих: нередко многие начинали коситься на ребенка и делать замечания, думая, что он просто невоспитанный.



Александра мама Леши Родители детей с РАС часто сталкиваются с непониманием окружающих, которое очень ранит. Иногда хочется вообще никуда не выходить, а просто спрятаться дома.

Но благодаря занятиям Леша постепенно перестал болезненно реагировать на окружающую среду, начал правильно воспринимать не только своих близких, но и окружающих. Это даже позволило записать мальчика в детский сад. Там он сразу нашел общий язык с воспитателями и смог спокойно отпустить от себя маму.

Со временем ребенок стал участвовать в утренниках, выступлениях, однако общение с ровесниками пока еще дозированное – Леша только учится играть с детьми, наблюдает за ними.



Александра мама Леши Самое главное, что у него есть желание это делать.

В мае Леше исполнится шесть лет, и родители уже планируют отдать его в обычную школу, хотя, возможно, программу занятий придется подкорректировать. Кроме того, семье еще предстоит проконсультироваться со специалистами, пройти центральную психолого-медико-педагогическую комиссию.

"Родителям не стоит себя настраивать на то, что рано или поздно все пройдет. Поддержка специалистов будет нужна на каждом этапе. Чем старше становится ребенок, тем более явными могут становиться его отличия от окружающих, плюс могут появиться взрослые проблемы с поведением", – объяснила Александра.

В любом случае чем раньше с ребенком начинают заниматься, вкладываться в его развитие, тем легче семье будет справляться с каждым этапом взросления, заключила женщина.

Тревожные сигналы

Фото: пресс-служба Центра комплексной реабилитации инвалидов "Бутово"

Аутизм (который также называют расстройством аутистического спектра) возникает из-за особенностей развития головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диагноз присутствует примерно у одного ребенка из ста в мире.

Для всех людей с аутизмом характерны те или иные сложности в общении (кто-то избегает зрительного контакта, а кто-то испытывает проблемы с пониманием смысла диалога, его поддержанием и так далее). По данным специалистов, к числу других особенностей относятся нетипичные действия и поведение, например:

трудности с переходом от одной деятельности к другой;

огромная сосредоточенность на деталях;

нестандартные реакции на внешние стимулы, такие как громкие звуки, яркий свет. Проявляются они в виде страха, агрессии, замыкания в себе.

Способности и потребности людей с аутизмом могут быть разными и со временем меняться: некоторым диагноз позволяет жить самостоятельной жизнью, другие же нуждаются в постоянном уходе и поддержке.

Важно знать, что намеки на расстройство аутистического спектра можно выявить уже в первые месяцы жизни ребенка, рассказала Москве 24 руководитель службы ранней помощи столицы Татьяна Бенграф. По ее словам, среди основных признаков:

он не отвечает взрослому улыбкой на улыбку;

не вовлекается в игру;

развлекается только сам с собой.

Еще более громкие тревожные звоночки – ребенок не произносит фразы и отдельные слова после первого года, обратила внимание специалист.

"Важно сразу рассказать о проблеме педиатру или неврологу в поликлинике, обратиться в службу ранней помощи. Она помогает с самого рождения ребенка, здесь можно начать заниматься со специалистами даже без диагноза – лишь по подозрениям. Это поможет выправить ситуацию и даже избежать диагноза в будущем", – сказала глава службы.

Обратиться за помощью семья может сразу же, как только что-то в развитии малыша вызывает беспокойство. На помощь приходит команда специалистов: координатор семьи, педиатр, специалист по двигательному развитию, невролог, педагог-психолог, специальный педагог, учитель-дефектолог, логопед.

Узнать, как подать заявку и уточнить ближайший к вам адрес службы ранней помощи, можно по ссылке.

Помощь всегда рядом

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве работают пять особых семейных центров, а также реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры – там бесплатную помощь могут получить родители, воспитывающие детей с нарушениями развития. Один из них – Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово", где помогают москвичам от первых дней до 35 лет.

Здесь с успехом работают программы "Шаги навстречу", "Запуск речи" и проект "Мой мир", которые разработаны для реабилитации и абилитации людей с РАС. Кроме того, подопечные получают социально-средовую ориентацию, социально-бытовую адаптацию, социально-психологическую, социально-педагогическую, социокультурную и профессиональную реабилитацию. Ждут их и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Директор центра Ольга Аванова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что для тех, кому нужна помощь, в учреждении есть все передовые технологии и современное оборудование.





Ольга Аванова директор Центра комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" Мы успешно применяем различные виды реабилитаций. Универсальной программы нет. Мы учитываем индивидуальные способности каждого ребенка с РАС и оказываем комплексное воздействие, получая наилучшие результаты: у нас дети начинают говорить. Отсутствие речи и задержки в развитии – наиболее частые запросы от родителей. Важно, чтобы родители поддерживали своего ребенка и верили в результат.

В Комплексном реабилитационно-образовательном центре с ребятами проводят занятия в малых группах по социально-бытовой и социокультурной реабилитации. Кроме того, здесь есть специалисты по адаптивной и лечебной физкультуре и курсы комплексной реабилитации, которые проводят с каждым индивидуально.

В Реабилитационном центре для инвалидов "Ремесла" для людей с РАС разработаны и внедрены программы по трудо- и музыкальной терапии, включая ритмику. Благодаря этому у детей раскрываются творческие способности и развивается образное восприятие. Специалисты Троицкого реабилитационно-образовательного центра "Солнышко" работают с москвичами от рождения до 18 лет – причем как в самом учреждении, так и на дому. Его программы составлены с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей каждого, кто туда обратился.

В свою очередь, в Реабилитационно-образовательном центре № 105 тоже созданы специальные условия для получения образования – в том числе для детей с РАС. Кроме того, для каждого ребенка эксперты разрабатывают индивидуальную реабилитационную программу с применением таких методик, как библио-, изо-, арт-, музыко- и игровая терапия, спортивно-оздоровительные и компьютерные технологии. Также в центре с ребенком занимаются в сенсорной и соляной комнатах.