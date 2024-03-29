Собянин: каждый москвич с инвалидностью получает помощь и поддержку от города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве на данный момент проживают 943 тысячи людей с инвалидностью. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как правительство способствует улучшению жизни каждого из них.

Так, в городе работают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, а во всех округах – бригады мобильной службы реабилитации.

"С первых дней семья, в которой родились дети с особенностями здоровья, может обратиться в городскую службу ранней помощи", – написал мэр.

Собянин отметил, что свыше 90% социально значимых объектов города полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан.

Градоначальник также напомнил, что правительство продолжает реализацию специальных проектов, в которые вошли модернизация домов-интернатов для людей с ментальными особенностями в социальные дома, совершенствование формата сопровождаемого проживания и развитие проекта "Школа родственного ухода".

Ранее правительство РФ одобрило выделение средств на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами. Так, в 2024 году Минтруду России из резервного фонда кабмина будут выделены деньги для реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.