В ГД предлагают отменить для детей-инвалидов обязательный госэкзамен в 9-м классе

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Межфракционная группа депутатов обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить для детей с инвалидностью обязательный государственный экзамен в 9-м классе. Об этом со ссылкой на письмо депутатов сообщает ТАСС.

"Просим рассмотреть целесообразность отмены обязательной сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью и представить позицию Министерства просвещения РФ по данному вопросу", – указано в письме.

Ранее в Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что если в ходе консультации со специалистом решится, что ребенок не готов к сдаче ОГЭ или ЕГЭ, то экзамены следует перенести без последствий для выпускника.

До этого член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что отмена ЕГЭ не поможет снизить стресс у выпускников. По его словам, напряжение у школьников может снизиться только по мере осознания, что "жизнь не кончается вступительным экзаменом и даже провалом на вступительном экзамене". Он также добавил, что "жизнь вообще весьма стрессовое дело".

