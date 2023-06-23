В ГД объяснили, почему ЕГЭ вызывает сильный стресс у выпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники получают повышенный стресс во время сдачи единого государственного экзамена из-за аттестации двух форматов, выпускной и вступительной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена думского Комитета по просвещению Анатолия Вассермана.

По его мнению, отказ от ЕГЭ не поможет снизить стресс у школьников.

"Думаю, что вряд ли есть смысл возвращаться к разделению выпускных и вступительных экзаменов. Тут напряжение может снизиться только по мере осознания, что жизнь не кончается вступительным экзаменом и даже провалом на вступительном экзамене. Жизнь вообще весьма стрессовое дело", – объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что в будущем школьники смогут пересдавать ЕГЭ. По его словам, дело состоит в концепции объединения выпускных и вступительных экзаменов. У них присутствуют как недостатки, так и преимущества, добавил Вассерман.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР в пятницу, 23 июня, внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Согласно тексту документа, изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Так, ЕГЭ хотят заменить на государственные экзамены, в рамках которых выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

МЭШ подберет варианты поступления в вуз на основе баллов ЕГЭ