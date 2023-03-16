Путин назвал спорной точку зрения, что отмена ЕГЭ поспособствует развитию образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин назвал спорным мнение о том, что отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет способствовать развитию образования, сообщает ТАСС.

"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, – все-таки это спорная точка зрения", – сказал президент России в ходе выступления на съезде РСПП.

Этими словами глава государства прокомментировал предложение одного из участников встречи, который выразил беспокойство за своих дочек перед экзаменами.

По мнению российского лидера, у ЕГЭ есть много минусов, однако он открывает большое количество возможностей для детей с периферии.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что ЕГЭ дал возможность повысить в России доступность высшего образования. Благодаря введению ЕГЭ школьники независимо от места проживания могут поступить в ведущие российские вузы.

В ведомстве добавили, что ЕГЭ с каждым годом ежегодно совершенствуется, в настоящее время его процедура "далека от первоначальной".



В Минпросвещения оценили возможность отмены ЕГЭ

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