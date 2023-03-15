Мишустин заявил о необходимости все взвесить перед принятием решения об отмене ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости все взвесить перед принятием решения об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости.

Вопрос о ЕГЭ в ходе встречи с премьер-министром РФ подняли члены фракции "Справедливая Россия".

"Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей, надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть", – подчеркнул глава правительства.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России не поднимался вопрос об отмене ЕГЭ. Он отметил, что запросов не было ни от учителей, ни от министерств.

В свою очередь, депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что тема отмены единого государственного экзамена нуждается во всестороннем обсуждении. По его словам, в смене системы есть необходимость, так как этого требуют избиратели.



Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!