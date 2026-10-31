Трамп ответил на предложение назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру рэп-исполнительницы Ники Минаж на пост пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил в интервью блогеру Бенни Джонсону.

Поводом для обсуждения стала шутка директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, который предположил, что Минаж могла бы занять эту должность.

"Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом", – ответил Трамп.

Ранее Трамп вручил Минаж Trump Gold Card, гарантирующую вид на жительство в США. По словам артистки, карта ей досталась бесплатно, хотя данная программа изначально ориентирована на иностранных инвесторов и предполагает внесение платы в размере 1 миллиона долларов для получения ВНЖ в Штатах.

Минаж заявила, что Трамп является "лучшим президентом в мире", а тот в свою очередь назвал исполнительницу "королевой рэпа".

