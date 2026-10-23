CNN: Трамп допустил возможность выдвижения на третий президентский срок

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможном участии в выборах главы государства, несмотря на конституционные ограничения. Его слова приводит RT со ссылкой на CNN.

"Я считаю, что имею право баллотироваться снова", – заявил американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно поднимал тему третьего президентского срока. В январе он называл среди потенциальных кандидатов вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бесента, но тогда утверждал, что сам пока не рассматривает возможность выдвижения.

В мае президент США назвал Вэнса и Рубио "идеальными преемниками" и допустил, что они могли бы составить "команду мечты" на будущих выборах.

При этом СМИ и ранее обращали внимание на лазейку в 22-й поправке к Конституции США, которая теоретически позволила бы Трампу оставаться у власти до 2037 года. Поправка запрещает переизбрание только для президента, уже занимавшего пост дважды, но не описывает ситуацию возвращения при отставке или смерти другого лидера.