NE: друзья актера Джека Николсона переживают из-за его затворничества

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Друзья 89-летнего актера Джека Николсона обеспокоены тем, что почти потеряли с ним связь. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на National Examiner.

По данным издания, уже несколько лет приятели не получают от него приглашений в гости. Близкие надеются, что в 2027 году, когда Николсон отметит 90-летие, он все же устроит долгожданную вечеринку.

"Раньше он был душой компании, поэтому трудно смириться с тем, что он сам себя сделал изгоем, но это Джек", – поделился один из инсайдеров.

По его словам, тяжело быть сторонним наблюдателем, когда актер ведет такой затворнический образ жизни и никто не знает, чем он занят на самом деле.

При этом Николсон не в полной изоляции: его регулярно навещают дети. Друзья с пониманием относятся к тому, что он очень избирателен в общении и не допускает в личное пространство кого попало.

Ранее актер Дэнни Де Вито, известный по роли диспетчера Луи Де Пальмы в ситкоме "Такси", поделился воспоминаниями о закулисной жизни проекта. По его словам, съемочный день заканчивался около 22:30–23:00, после чего команда переключалась на веселье.

Музыка на площадке играла до самого утра на полной громкости, а уже в понедельник нужно было снова выходить на работу к полудню.