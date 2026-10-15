The Hollywood: Оливия Родриго пожаловалась на вторжение папарацци в личную жизнь

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/oliviarodrigo

Американская певица Оливия Родриго призналась, что из-за постоянного внимания папарацци порой чувствует себя преследуемой. В интервью The Hollywood Reporter 23-летняя артистка также пожаловалась на слухи о своей личной жизни.

Родриго отметила, что фотографии с мужчинами, с которыми она проводит время, часто становятся поводом для обсуждений возможных романов. При этом обычные встречи не обязательно означают, что между людьми завязались отношения. Певица считает публикацию таких снимков вторжением в личное пространство.

"Иногда ты просто гуляешь с парнем, который не твой парень, а интернет тут же решает, что вы женаты", – отметила артистка.

Она также подчеркнула, что сейчас свободна и у нее нет молодого человека.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек опроверг слухи о романе с певицей Шакирой, заявив, что сейчас ему не до личной жизни. По его словам, он много работает и проводит время с детьми, поэтому свободного пространства почти не остается и он ни за кем не "бегает". Актер также признался, что не слышал о подобных предположениях.