ТАСС: "Интервидение" не будет проводиться в Саудовской Аравии в 2026 году

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" не пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"В силу комплекса обстоятельств провести его в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году", – отметил собеседник агентства.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов сообщал, что подготовка конкурса "Интервидение" в Саудовской Аравии продолжается, хотя она осложнена и ситуацией в регионе, и обстановкой непосредственно в королевстве.

Организационные вопросы обсуждаются при участии фонда "Традиции искусства", министерства иностранных дел РФ, администрации президента и правительства. Параллельно продолжаются контакты с Саудовской Аравией.