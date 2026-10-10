В Саудовской Аравии продолжается подготовка к "Интервидению"

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Подготовка международного музыкального конкурса "Интервидение" продолжается, сейчас решаются организационные вопросы. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Дипломат отметил, что работа идет, хотя она осложнена и ситуацией в регионе, и обстановкой непосредственно в Саудовской Аравии.

"Это не может не накладывать отпечатка и влияния на планы проведения яркого и творческого события", – сказал Алимов.

По его словам, организационные вопросы обсуждаются при участии фонда "Традиции искусства", министерства иностранных дел, администрации президента и правительства. Параллельно продолжаются контакты с Саудовской Аравией.

Алимов подчеркнул, что саудовские партнеры честно говорят о сложностях, вызванных региональной ситуацией, в том числе в сфере безопасности, которые Москва не может не учитывать.

"Но ни слова я не слышал о том, что конкурс прекращается, конкурс не пройдет в Саудовской Аравии", – заключил он.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил, что провести конкурс на должном уровне может быть сложно из-за текущей обстановки в регионе.

Первый международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоялся в России в 2025 году. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Россию представлял Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), который попросил жюри не оценивать его выступление. Также в финале выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

После завершения мероприятия наследный принц Саудовской Аравии пригласил провести второй конкурс в королевстве.

