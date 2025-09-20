Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена жюри от РФ Игоря Матвиенко.

Кроме того, Саудовская Аравия официально сообщила о готовности принять у себя конкурс "Интервидение" в 2026 году, подчеркнул ведущий мероприятия от России Алексей Воробьев.

Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовал на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Россию представлял исполнитель Shaman, который попросил жюри не оценивать его выступление.

Также в финале конкурса выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

