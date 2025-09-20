20 сентября, 23:53 (обновлено 21.09.2025 00:23)Культура
Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена жюри от РФ Игоря Матвиенко.
Кроме того, Саудовская Аравия официально сообщила о готовности принять у себя конкурс "Интервидение" в 2026 году, подчеркнул ведущий мероприятия от России Алексей Воробьев.
Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовал на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Россию представлял исполнитель Shaman, который попросил жюри не оценивать его выступление.
Также в финале конкурса выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.
